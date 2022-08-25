«تمهير» تفتح باب التقديم عبر لينكدإن بـ 5 مزايا.. كل ما تريد معرفته

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أعلنت الشركة السعودية للتمويل، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير)، للعمل في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

ضابط الموارد البشرية – تمهير.

ملخص التدريب:

التعامل مع وتنسيق ومراقبة ومتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بمعاملات الموظفين والاحتفاظ بالملفات بالإضافة إلى إدخال البيانات الخاصة بمعلومات موظفي SFC.

واجبات ومسؤوليات التدريب:

1- إعداد ومراجعة الملفات للموظفين الجدد التي أعدها موظف التسجيل التي تحتوي على جميع المستندات المطلوبة لضمان استكمال المستندات.

2- تحديث ملفات الموظف بإضافة المستندات اللازمة لضمان الملء المناسب لجميع موظفي SFC.

3- المتابعة مع موظفي المؤسسة لضمان إنجاز المعاملات في الوقت المناسب.

4- التواصل مع مستشفيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بإصابات العمل.

5- التنسيق مع مسؤول العلاقات الحكومية في الأمور المتعلقة بأي أمور حكومية.

6- التنسيق مع مسؤول الإدارة لترتيب شارات التعريف وتصاريح مرور السيارات للموظفين المؤهلين.

7- التنسيق والمتابعة مع مسؤول الإدارة بشأن استكمال أوامر السفر ، وتقديم المستندات المطلوبة لوكلاء السفر لإصدار تذاكر الطيران للعطلات السنوية للموظفين ، ورحلات العمل ، والإجازات الطارئة ، وأفراد الأسرة للموظفين. التوظيف الجديد والتسريح.

8- إعداد جداول زمنية على أساس شهري تعكس ساعات العمل الفعلية لموظفي SFC.

9- التواصل مع مختلف الأطراف المعنية فيما يتعلق بأي تضارب في الجداول الزمنية ، بما في ذلك الموظفين المعنيين ومديره المباشر ومدير الموقع.

10- إصدار جداول زمنية شهرية لموظف الرواتب لجميع موظفي الإدارات قبل أو في الموعد النهائي المعتمد للسماح بإصدار رواتب للموظفين وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة.

حساب نهاية الخدمة.

موظفو شركة التمويل ، سواء كانوا موظفين أو مقاولين ، مسؤولون عن مراقبة الاحتيال في مجال عملهم والإبلاغ بمجرد الاشتباه في حدوث ذلك.

الكفاءات (المهارات والمعرفة والقدرات):

– دراية باستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس مثل Word و Excel و Power Point.

– مهارات التواصل.

– اللغة الانجليزية.

– دورات الموارد البشرية.

عن تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

مزايا تمهير:

1- إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.

2- زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

3- شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

4- حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

5- مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).