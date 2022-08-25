حالة استنفار داخل كل منزل بالمملكة.. معلومات تهمك عن العام الدراسي الجديد

تواصل – فريق التحرير:

حالة من التأهب والاستعداد داخل كل منزل في المملكة، مع انطلاقة العام الجديد، الذي يبدأ بمشيئة الله الأحد المقبل، في جميع المدارس على مستوى المملكة.

وكانت أكثر من 33,500 مدرسة، قد أنهت استعدادها لاستقبال أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، الأحد القادم لبداية العام الدراسي الجديد .

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التعليم الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ تحت شعار: “العالم ينتظرك”، احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.

كما أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية قبل بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار “حصتك من الصحة”، والتي تعنى بالتوعية عن البرامج الصحية المدرسية والسلوكيات الصحية السليمة للمجتمع المدرسي عبر الوسائل التوعوية ومختلف المنصات الإعلامية.

أهداف الحملة التوعوية مع بداية العام الجديد

– التوعية بالبرامج الصحية المدرسية، وتشمل فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي “فحص اللياقة”، الفحص الاستكشافي.

– متابعة حالة الطلاب في عيادات الصحة المدرسية.

– فيما تتضمن السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للاستعداد للمدرسة، وتشمل النوم الصحي، الفطور الصباحي، الحقيبة والحذاء المدرسي المناسب، النشاط البدني، التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، والإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.

طريقة ورابط تحميل المناهج الدراسية

كذلل يبحث أولياء الأمور عن طريقة طريقة ورابط تحميل المناهج الدراسية من منصة “عين” التعليمية، للتيسير على الطلاب في التحصيل الدراسي.

ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول على حلول كتب المنهج للعام الدراسيّ الجديد 1444 من خلال موقع منصة عين التعليمية “من هنا“، من أجل الحصول على حل الكتاب المدرسي، وذلك بطريقة إلكترونيّة دون عناء.

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وتُتيح وزارة التعليم في المملكة لطلابها كتبًا مدرسيّة متوافقة مع المنهج في كلّ عام دراسي، ويكون لكل مرحلة من مراحل الدراسة كتبًا خاصة بها، وخلال هذا العام الدراسي الجديد 1444/2022 ستتم الدراسة وفق النّظام الجديد المعلن عنه من قبل الوزارة.

وتنتظم الدراسة حضوريًا في كافة مدارس المملكة بمعدل ثلاثة فصول دراسية بدلًا من فصلين، وسيتم زيادة عدد الساعات الفعلية للدراسة، وزيادة عدد أيام الإجازات، ويشهد كل عام تعديل وتطوير على المنهج من أجل مواكبة التطور وتعزيز القدرة في تطوير مواد الدراسة.

وإليكم أبرز مواد المنهج في مدارس المملكة:

المواد الدراسية الأساسية لمراحل التعليم الأولى هي:

القرآن الكريم.

القرآن الكريم وتجويده.

مادة الدراسات الإسلامية.

مادة الدراسات الاجتماعية.

مادة اللغة العربية.

مادة اللغة الإنجليزية.

مادة الرياضيات.

مادة العلوم.

مادة المهارات الرقمية.

مادة التربية الفنية.

مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.

مادة المهارات الحياتية والأسرية.

مادة حصص النشاط.

مادة حفظ مصحف مدرستي.

مادة ثقافة محلية للدولة المستضيفة، وهي مادة يتم إضافتها للطلبة الأجانب

المواد الدراسية في المرحلة الثانوية:

مادة دراسات إسلامية قرآن كريم وتفسير.

مادة اللغة العربية والكفايات اللغوية.

مادة اللغة الإنجليزية.

مادة الرياضيات.

مادة التقنية الرقمية.

مادة الأحياء.

مادة التفكير الناقد.

مادة حفظ مصحف مدرستي.

مادة علم البيئة.

مادة الفيزياء.

تربية صحية وبدنية.

مادة الكيمياء.

مادة العلوم الاجتماعية والدراسات الاجتماعية.

إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية

كذلك قررت وزارة التعليم إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية لبعض الفصول الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 1444هـ.

وأوضح حساب “التعليم السعودي”، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المقررات ستكون متاحة عبر منصة مدرستي وبوابة عين التعليمية”.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتحول نحو رقمنة الكتب المدرسية.

بشرى سارة للطلاب عن أجواء بداية العام الدراسي

وقبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد، بشّر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، الطلاب والطالبات، بأنه حسب المراصد فمن المتوقع – إن شاء الله – أن يخف الحر في النهار ويتلطف في الليل على معظم مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها من ثلاث إلى أربع درجات، وذلك بسبب تقدم كتلة حارة لكنها أقل من سابقتها.

وأضاف أنه من المتوقع، كذلك، أن تقل معدلات الحرارة عن معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة في النهار، حارة في النهار معتدلة فجرًا، وأن هذا سيكون واضحًا في تبرد أجهزة التكييف، حيث يطيب الليل ومناسب للكشتات في البر والاستراحات ليلًا.

وخلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، توقع الحصيني تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وجريان للسيول على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة والربع الخالي وغرب الوسطى وجنوب منطقة المدينة وأجزاء من عُمان واليمن، تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار، رياح هابطة.

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