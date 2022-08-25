شاهد.. أمطار غزيرة على طريق ناوان بالمظيلف

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على طيق ناوان، بالمظيلف بمنطقة المكرمة، مساء اليوم الخميس، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد، ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً “جدة والليث والقنفذة”.

كما توقع أن تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض “وادي الدواسر والدوادمي”، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزئين الجنوبي والأوسط، تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية.