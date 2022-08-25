الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الخميس
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اهم الاخبار

أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الخميس

أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الخميس
١٠:٢٠:٢٤ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

خادم الحرمين يوجه باستثمار المملكة مليار دولار في جمهورية باكستان

 

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان الشقيقة.. المزيد هنا :

خادم الحرمين يوجه باستثمار المملكة مليار دولار في جمهورية باكستان

 

وفاة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود

 

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

 

” بيان من الديوان الملكي ”

 

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله.. المزيد هنا :

وفاة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود

لهذه الأسباب تنتشر نزلات البرد في فصل الصيف

 

كيف يمكن أن تصاب بنزلة برد إذا كان الجو حارًا وكنت دائمًا في الهواء الطلق؟ ألا يجب أن تقل نزلات البرد في الصيف؟ فما سبب انتشارها أكثر من المعتاد؟.. المزيد هنا :

لهذه الأسباب تنتشر نزلات البرد في فصل الصيف

بالفيديو.. القوات البحرية تقيم مراسم استقبال لسفينة “جلالة الملك الجبيل”

 

أقامت القوات البحرية مراسم استقبال لسفينة جلالة الملك “الجبيل” التي وصلت جدة، اليوم الخميس، وذلك بعد إبحارها من إسبانيا.. المزيد هنا :

بالفيديو.. القوات البحرية تقيم مراسم استقبال لسفينة “جلالة الملك الجبيل”

“سكني”: اكتمال تسليم وحدات مشروع عمائر الجوهرة شمال الرياض بنسبة 100%

 

علن برنامج سكني، عن اكتمال تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض.. المزيد هنا :

“سكني”: اكتمال تسليم وحدات مشروع عمائر الجوهرة شمال الرياض بنسبة 100%

 

التعليم تقرر إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية

 

قررت وزارة التعليم إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية لبعض الفصول الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 1444هـ.. المزيد هنا :

«التعليم» تقرر إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية

مداهمة منشأة وضبط 12 ألف منتج «محظور» (صور)

 

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، رصد منشأة تتداول منتجات تجميلية مقلدة ومخالفة لحقوق الملكية الفكرية.. المزيد هنا :

مداهمة منشأة وضبط 12 ألف منتج «محظور» (صور)

«الإرشاد الزراعي» يحذر من سلوك يتسبب في نفوق الثروة الحيوانية (فيديو)

 

ذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من خطورة وضع الأكياس بالقرب من حظائر الحيوانات.. المزيد هنا :

«الإرشاد الزراعي» يحذر من سلوك يتسبب في نفوق الثروة الحيوانية (فيديو)

شاهد.. اشتباكات مسلحة بين خفر السواحل ومهربين في الكويت تسفر عن مقتل اثنين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن تمكنها من إحباط عملية تهريب مخدرات في مياه البحر من قبل خفر السواحل.. المزيد هنا :

شاهد.. اشتباكات مسلحة بين خفر السواحل ومهربين في الكويت تسفر عن مقتل اثنين

أحد مصابي حادث تركيا: فتحوا بطني دون داعي وسفارة المملكة تفتح تحقيقًا (فيديو)

 

كشف أحد المواطنين المصابين في حادث “ريزا التركية”، أنه تلقى معاملة سيئة في تركيا بعد الحادث، مشيرًا إلى أنه عندما عاد وعيه.. المزيد هنا :

أحد مصابي حادث تركيا: فتحوا بطني دون داعي وسفارة المملكة تفتح تحقيقًا (فيديو)

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