مذهل.. قدرة البعوض على تحديد فصائل دم الإنسان وهذه الفصيلة هي الأكثر شهية

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يعتبر البعوض صيادا ماهرا ليس فقط في صيد فرائسه من بني الإنسان بشكل عشوائي، لكن الجديد والغريب والمذهل أنه ينتقي هؤلاء المستهدفين؛ وهذا ما يفسر سبب تعرض بعض الأشخاص للدغات البعوض أكثر من غيرهم.

وأشارت العديد من الدراسات؛ إلى أن الاعتقاد السائد بأن البعوض ينجذب إلى أنواع معينة من الدم، ويتم تحديد فصيلة الدم، إلى أن أصحاب فصيلة الدم O هم الأكثر شهية للبعوض.

وكشفت دراسة أجريت عام 2019 أن سلوك تغذية البعوض عند تقديمه مع عينات مختلفة من فصيلة الدم، وتبين أن البعوض يميل إلى فصيلة دم O المُغذية أكثر من أي نوع آخر.

وفي دراسة أجريت أيضا في 2004 توصلت إلى أن البعوض يهبط على إفرازات فصيلة الدم O بنسبة تصل إلى 83.3%، وهي أكثر بكثير من إفرازات مجموعة فصيلة الدم A، التي تقدر بحوالي 46.5%.

وتتراوح لدغات البعوض في الحجم من مجرد بقع صغيرة إلى الكدمات الكبيرة، ويرتبط حجم وشدة اللدغة بكيفية استجابة الجهاز المناعي لكل شخص للعاب، الذي تدخله البعوضة عند اللدغة.

إرشادات للوقاية من لدغات البعوض:

• استخدم طارد وبخاخات مضادة للحشرات

• استخدام مبيدات الحشرات الطبيعية، مثل زيت النيم وزيت الزعتر

• تجنب الخروج عند الفجر أو الغسق

• تجنب الملابس ذات الألوان الداكنة وخاصة السوداء

• التخلص من المياه الراكدة بالقرب من المنازل

• استخدام شبابيك أو أبواب من السلك الخفيف أو “الناموسية”