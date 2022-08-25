طريقة ورابط التسجيل في الأمن العام على رتبة جندي للرجال.. 8 شروط للتقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل في الأمن العام على رتبة جندي للرجال، بدءا من يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

وتفصيلاً، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام على رتبة جندي للرجال.

المؤهل المطلوب:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط التقديم في الأمن العام على رتبة جندي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

4- ان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

5- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

6- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

7- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

8- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

رابط التقديم في الأمن العام على رتبة جندي

التقديم في الأمن العام على رتبة جندي تصدر الترند في المملكة، حيث يتم التقديم من يوم السبت الموافق 1444/1/29 ويستمر التقيم حتى يوم الخميس 1444/2/5، وذلك عبر منصة “أبشر توظيف”

ويبحث المواطنون في المملكة عن طريق ورابط التقديم في الأمن العام على رتبة جندي، حيث يتم التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).