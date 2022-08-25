يسبب الوفاة.. إصابة 2.6 مليون شخص داخل المملكة بالمرض الصامت

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كشف خبراء عن عدد المصابين بـ”المرض الصامت” داخل المملكة، مشيرين إلى أن هناك 2.6 مليون شخص يعانون من الإصابة بمرض الكلى المزمن.

واجتمع خبراء محليون ودوليون مؤخراً في الرياض، لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المرضى بسبب الإصابة بمرض الكلى المزمن، وذلك خلال المشاركة في حدث حول معالجة الفجوات الراهنة، في احتياجات المصابين بمرض الكلى المزمن.

وأشار الخبراء – حسب الوطن- إلى تسمية مرض الكلى المزمن بالصامت، مشددين على آثاره الخطرة حيث يساهم بشكل كبير في الإصابة بالأمراض والوفيات.

وأوضحوا أن الأعراض لا تظهر عند معظم المصابين إلى أن يتطوّر المرض، ويتم تشخيص أقل من 10 % من البالغين المصابين بمرض الكلى المزمن فقط، حتى في المرحلة الثالثة من تطوّر المرض.

وشدّد البروفيسور عبد الرحمن الشيخ، استشاري الغدد الصماء في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، على أهمية التشخيص المبكر، قائلاً: “عندما يصاب المريض بمرض الكلى المزمن، يفقد القدرة على التخلّص من الفضلات والسوائل من الدم”.

ونوه أنه لا يمكن ترميم الأضرار التي لحقت بالكلى. لكن إذا اكتشف الأطباء مرض الكلى المزمن مبكراً، فهناك طرق لتفادي تفاقم الضرر، بما في ذلك اتباع خطة غذائية للعناية بالكلى، والحفاظ على الحركة وتناول بعض الأدوية”.