وظائف بالشركة السعودية العالمية للموانيء.. التفاصيل ورابط التقديم

مهندس مشروع – الأعمال الكهربائية PROJECT ENGINEER – Electrical Works

الوصف الوظيفي:

لمساعدة مدير المشروع في التعامل مع التصميم الكهربائي وأنشطة البناء ، ومراجعة إنجاز المشروع الفعلي مقابل الجدول الزمني للمشروع. التنسيق مع المقاولين / المقاولين من الباطن على أساس يومي لتشغيل تنفيذ الأعمال الكهربائية ، وللإجراءات التصحيحية المطلوبة. مسؤول عن تدريب موظفي برنامج المنح الصغيرة الآخرين بعد الانتهاء من العمل.

المسؤوليات الوظيفية:

العمل مع معدات الجهد العالي والمنخفض. وإدارة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها

تطوير مواصفات توزيع الكهرباء والطاقة ، وكذلك إعداد حسابات الحمل الكهربائي للأحمال أحادية وثلاثية الطور

الاستفادة من الخبرة مع أداة تحليل نظام الطاقة.

إدارة وصيانة خدمات المباني ، مثل الإضاءة والتدفئة والتهوية وأنظمة الرفع ؛ والعمل مع مصادر الطاقة المتجددة.

الإشراف على صيانة واختبار وإصلاح المعدات الكهربائية المملوكة للشركة ؛ والإبلاغ عن القضايا في الوقت المحدد.

وضع خطط المشروع وعمل النماذج والرسوم البيانية للدوائر الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض. وإجراء دراسات الجدوى للتطورات التقنية الجديدة

طريقة التقديم

وأشارت الشركة السعودية العالمية للموانيء، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).