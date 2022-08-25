الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
رعب جديد.. ظهور «وباء خبيث» في كوريا الشمالية
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دولي

رعب جديد.. ظهور «وباء خبيث» في كوريا الشمالية

رعب جديد.. ظهور «وباء خبيث» في كوريا الشمالية
١٠:٠١:٢٠ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن تفشيا للحمى مجهول المنشأ ظهر في منطقة متاخمة للصين، لكنه ليس فيروس كورونا الذي أعلنت البلاد الانتصار عليه هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نقلا عن إدارة الوقاية من الأوبئة أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات حمى “يشتبه في إصابتها بوباء خبيث” في إقليم ريانجانج بالقرب من الحدود مع الصين يوم الثلاثاء، مما دفع السلطات إلى إغلاق المنطقة على الفور ونشر الفرق الطبية.

وقالت الوكالة إن تحليلا مفصلا للوضع الوبائي على مستوى البلاد أظهر عدم وجود حالات إصابة بكوفيد-19 منذ انتهاء تفشي المرض في البلاد في أوائل هذا الشهر.

وأضافت أنه مع ذلك، أرسلت السلطات خبراء في علم الأوبئة والفيروسات والفحوص إلى المنطقة للتحقيق في سبب حالات الحمى، مع فرض إجراءات لمنع انتشارها.

وقالت الوكالة إن السلطات “تتخذ خطوات لتعقب جميع الأشخاص الذين لهم صلة بالحالات المشتبه بها، والأشخاص المتجهين من وإلى المنطقة المعنية وإبقائهم تحت المراقبة الطبية الصارمة”.

الكلمات الدلالية:
أوبئة الصحة كوريا الشمالية وباء خبيث

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