الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج «تهيئة الخريجين» لسوق العمل
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الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج «تهيئة الخريجين» لسوق العمل

الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج «تهيئة الخريجين» لسوق العمل
٠٩:٠٧:٢٣ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي اليوم، برنامج “تهيئة الخريجين” لسوق العمل لخريجي الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي 1443 هـ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية.

وتضمن البرنامج عرضاً عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهميتها، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها، وأهمية النزاهة، وأخلاقيات المهنة.

وأكد مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي آل عتيق، ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي، مبيناً أهمية المواقع الإلكترونية في تيسير عملية البحث عن العمل، كموقع “تقني” المتخصص في توفير بيانات خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجميع تخصصاته وربط الخريجين بالوظائف بكل يسر وسهولة.

الكلمات الدلالية:
الكلية التقنية برنامج تهيئة الخريجين سوق العمل نجران

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