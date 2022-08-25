الرئيس العام لشؤون الحرمين يُدشّن «البرنامج الدائم للحلقات القرآنية»

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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس “البرنامج الدائم للحلقات القرآنية” والذي يُقام في رحاب المسجد الحرام.

وبيّن “السديس”، خلال تدشين إن الرئاسة ومنذ نشأتها دأبت على العناية بالقرآن الكريم وتعليمه ، وترجمة معانيه من خلال إقامة حلقات القرآن الكريم في رحاب البيت العتيق لكافّة فئات المجتمع ، ولجميع قاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والعمّار ، كما قامت الرئاسة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثمّ بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله- بالتوسع في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للعالم أجمع وذلك بالاستفادة المثلى من التقانة والخدمات الرقمية التي تقدمها الرئاسة عبر المقرأة الإلكترونية والتي تقوم بتعليم القرآن الكريم للمستفيدين من أي مكانٍ حول العالم على أيدي معلمين ومعلمات مجازين بالقراءات، كما تعد المقرأة مشروعًا عالميًّا ناجحًا بكل المعايير لتعليم القرآن الكريم.

وقال الشيخ السديس : لابدَّ من التَّذكير بما لهذا الكتَاب من مكَانة، وما يجبُ على الطُّلاب والمدرسين، وأولياء الأُمور من مسئوليَّة تجاه كتابِ اللهِ تلاوةً وتدبرًا، وتطبيقًا وتربيةً، ليعمل الجميعُ قدرَ جهدهم على أن يكونُوا لكتابِ اللهِ النَّصيب الأكبر، والحظّ الأوفر من الأوقاتِ، ففي ذلك الفضلُ العظيم، والخيرُ العميم في الدُّنيا والآخرة.

كما تقدّم بخالص الشكر والتقدير لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ، والإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية ، وكذلك لأصحابِ الفضيلةِ المعلمينَ والمدرسينَ لدورهم في تعليمِ وتعلُّم القرآنِ بالمسجد الحرام.