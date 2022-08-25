أحد مصابي حادث تركيا: فتحوا بطني دون داعي وسفارة المملكة تفتح تحقيقًا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشف أحد المواطنين المصابين في حادث “ريزا التركية”، أنه تلقى معاملة سيئة في تركيا بعد الحادث، مشيرًا إلى أنه عندما عاد وعيه بعد حالة الإغماء التي تعرض لها وجد نفسه في موقع الحادث.

وأضاف في حديثه مع قناة “الإخبارية”، أن حالته كانت صعبة وأنهم كانوا يحتاجون لرجال إطفاء ليخرجوه من الحادث.

وتابع :” لما جه الاسعاف واحنا رايحين على المستشفى كانت السواقة سيئة وأنا مريض تعبت أكتر.. دخلوني مستشفى خاصة وكان التعامل في المستشفى جدًا سيئ”.

وأشار المصاب إلى أنهم أجروا له عملية في بطنه رغم أنه لم يكن لديه ألم سوى في ذراعه فقط، قائلًا :” عندما سألتهم ليش؟ قالولي عندك ثقب في الأمعاء.

وأضاف المصاب أنه كان وحيدًا في المستشفى وبعد العملية بـ 24 ساعة حضر والده من المدينة، وعندما سألهم عن سبب إجراء عملية في بطني أخبروه بأنهم كانوا يشكون أن لديه نزيف داخلي.

وأكد أن السفارة فتحت تحقيقًا في سبب إجراء عملية في بطني في الوقت الذي لم أكن أشتكي بألم فيها.

وأعلنت المملكة ، الأربعاء، إجلاء رعاياها المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي.

وأجلت السفارة في تركيا المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لاستكمال علاجهم في المملكة.

وكانت السفارة في تركيا قد كشفت عن إصابة 18 مواطنًا بعد تعرض حافلة تقل مواطنين لحادث مروري .

وفي 20 أغسطس، تعرضت الحافلة التي كانت تقل 23 سائحًا سعوديًّا بينهم 4 أطفال للحادث بعد اصطدامها بحاجز أسمنتي.

وأكد المدير العام التنفيذي لمركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة، نوفل الجريان، أن عملية نقل المصابين في حادث مروري بتركيا إلى المملكة، كانت معقدة جدًا، مشيرًا إلى أن التنسيق العالي أسهم في سرعة الإجلاء.

وقال الجريان في تصريحات للعربية: “في البداية يجب أن نقول إن المملكة وصلت إلى مستويات عالية ومتقدمة من تقديم الرعاية ووصول الخدمات، وذلك بدعم مباشر من القيادة الرشيدة”.

وأضاف: “ونقل المصابين من تركيا هو مثال بسيط حول ما يتم تقديمه للمواطنين والمواطنات في كل مكان، ونقلهم من تركيا كان صعب وكان عملية معقدة والتنسيق العالي أسهم في سرعة الإجلاء”.

وأتم: “الإجراءات كانت معقدة بسبب إصابات المواطنين، وحصلنا على تقارير من المستشفيات المعالجة عن طريق السفارة وهناك لجان طبية متخصصة في النقل الجوي الطبي للتأكد من مستوى الحالات”.