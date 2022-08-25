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مشهد نادر من «جبل طارق» يوضح كيف تتكون السحب والغيوم على الأرض
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مشهد نادر من «جبل طارق» يوضح كيف تتكون السحب والغيوم على الأرض

مشهد نادر من «جبل طارق» يوضح كيف تتكون السحب والغيوم على الأرض
٠٧:٥١:٥٠ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مقطع نادر حديث التقط من “جبل طارق” طريقة تشكل الغيوم والسحب؛ في طبقات الجو العليا.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في المقطع المسرّع كيف يرتفع الهواء الرطب نتيجة اصطدامه بالجبل فتنخفض درجة حرارته بسبب برودة الجو في الأعلى.

ثم يحدث تكثّف ثم يتحول إلى غيوم وبعدها تبدأ رحلة هذه الغيوم لتُمطر لاحقاً على الأرض؛ وهو ما يسمى الكتل الهوائية تنشأ الكتلة الهوائية الساخنة وتصطدم بالكتلة الهوائية الباردة في أعلى الجبل ويحدث تكثف وتنشأ الغيوم.

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السحب الرعدية تشكل الغيوم جبل طارق حالة الطقس كتل هوائية مشهد نادر

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