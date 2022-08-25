الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«التعليم» تقرر إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية
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«التعليم» تقرر إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية

«التعليم» تقرر إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية
٠٧:٢٣:٢٣ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية لبعض الفصول الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 1444هـ.

وأوضح حساب “التعليم السعودي”، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المقررات ستكون متاحة عبر منصة مدرستي وبوابة عين التعليمية”.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتحول نحو رقمنة الكتب المدرسية.

الكلمات الدلالية:
التعليم المقررات الدراسية رقمنة الكتب الدراسية وزارة التعليم

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