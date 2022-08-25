«التعليم» تقرر إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية لبعض الفصول الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 1444هـ.

وأوضح حساب “التعليم السعودي”، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المقررات ستكون متاحة عبر منصة مدرستي وبوابة عين التعليمية”.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتحول نحو رقمنة الكتب المدرسية.