مداهمة منشأة وضبط 12 ألف منتج «محظور» (صور)

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، رصد منشأة تتداول منتجات تجميلية مقلدة ومخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

وأضافت “الغذاء والدواء”، في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف منتج واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.

وأول أمس أعلنت الغذاء والدواء، ضبط إرسالية منتجات غذائية (فواكه مجففة) في منفذ ميناء جدة الإسلامي، وذلك بسبب احتوائها على إضافة ألوان غير مسموح بإضافتها ولمخالفتها اشتراطات البطاقة التغذوية.

وأوضحت “الهيئة” أنه من خلال الرقابة على المنتجات الخاضعة لإشرافها في منافذ الدخول، تم الاشتباه في إرسالية منتجات غذائية، وبعد الكشف عليها وتفريغها من الحاوية، تبين عدم مطابقتها للائحة الفنية (SFDA.FD 2500: 2021)، من خلال إضافة ألوان غير مسموح بإضافتها لهذه المنتجات.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه جرى ضبط ورفض المنتجات المخالفة قبل دخولها إلى السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).