ناقوس خطر جديد من الصحة العالمية: وفاة مليون شخص بـ كورونا في شهور و12 ألف بـ جدري القرود

تواصل- فريق التحرير:

نظمت منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا، ومرض جدري القرود.

وخلال المؤتمر دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دول العالم لتعزيز جهودها لتلقيح جميع العاملين الصحيين والمسنين ضد كورونا، و٧٠٪ من مجموع السكان، وهي الطريقة المثلى للتخلص من الوباء.

وأشار إلى أن ثلث سكان العالم لم يتلقوا اللقاحات حتى الآن، حيث تسبب الفيروس في وفاة مليون شخص منذ مطلع العام الجاري.

جدري القرود يجتاح الأمريكتين

وأضاف ” “أدهانوم”، أن منطقة الأمريكتين شهدت ارتفاعاً حاداً في أعداد الإصابات بجدري القرود خلال الأسبوع المنصرم، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس ٦٠٪ من مجموع الإصابات العالمية.

وأوضح أن المنظمة أبرمت اتفاقاً مع منتجي لقاح جدري القرود لتزويد الأمريكتين ومنطقة الكاريبي بها.

وبين أن في أوروبا انخفضت الإصابات بفضل تطبيق التدابير الصحية وتغيير السلوك وتلقيح الفئات الأكثر عرضةً للخطر.

12 ألف وفاة

كما أوضح المسؤول الدولي بأن عدد الحالات الإيجابية لمرض جدري القرود وصل إلى 41 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل حوالي 12 حالة وفاة منذ تفشي المرض.

وبيّن أدهانوم بأن عدد حالات الإصابة بالفيروس المبلغ عنها أسبوعيا قد انخفض بنسبة 20% رغم زيادة عدد الحالات الإيجابية التي شوهدت بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

تراجع في أوروبا

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن تفشي جدري القرود قد تباطأ في أوروبا، والتي كانت المرشح الأول في بداية الأزمة، متابعا بأن الجمع بين الصحة العامة الفعالة وتغيير السلوك والتطعيم يمنع انتقال العدوى في أوروبا، وعدم كفاية الوعي والصحة العامة مع عدم الحصول على اللقاحات يؤجج تفشي المرض في أمريكا اللاتينية.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع كبير نسبيا بإصابات فيروس ​جدري القرود​ حول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة بجدري القردة في نحو 92 بلدا وذلك بزيادة 20% عن الأسبوع السابق.