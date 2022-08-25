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بـ 4 خطوات.. الأحوال المدنية: سجّل مولودك من بيتك واستلم شهادة ميلاده
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بـ 4 خطوات.. الأحوال المدنية: سجّل مولودك من بيتك واستلم شهادة ميلاده

بـ 4 خطوات.. الأحوال المدنية: سجّل مولودك من بيتك واستلم شهادة ميلاده
٠٧:١٠:٤٥ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت “الأحوال المدنية”، على أن خدمة تسجيل المواليد، هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر تتيح لك تسجيل المولود وطلب إصدار واستلام سجل الأسرة وشهادة الميلاد عبر عنوانك الوطني من خلال البريد دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت “الأحوال المدنية” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما إلى عنوانك الوطني من خلال البريد دون الحاجة لزيارتنا”.

وتشمل خطوات خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر ما يلي:

  • تسجيل دخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

  • اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

  • خدمة الأحوال المدنية.

  • خدمة تسجيل المواليد.

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أبشر الأحوال المدنية تسجيل المواليد خدمة الكترونية

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