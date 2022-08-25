الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بعدة تخصصات بمؤسسة البريد «سبل»
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محليات

وظائف شاغرة بعدة تخصصات بمؤسسة البريد «سبل»

وظائف شاغرة بعدة تخصصات بمؤسسة البريد «سبل»
٠٧:١٣:٢٥ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد (سبل) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

ـ أخصائي تجربة العملاء
ـ مدير الحوكمة الرقمية
ـ فارما أوبس أخصائي أول
ـ مساعد تنفيذي
ـ قائد تخطيط الطلب
ـ اختصاصي العلامات التجارية
ـ منسق المشروع
ـ مدير التقارير المالية
ـ مدير الرقابة المالية
ـ وغيرها..

عن سبل:

مؤسسة حكومية من قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأسست في عام 1926م، نقدم خدمات لوجستية بريدية متنوعة نعتمد على خطة طموحة ترتكز على بناء منظومة من الشبكات المتعددة.

وتقدم حزمة من الخدمات البریدیة غبر التقليدية بما يمكن من تقديم الخدمات اللوجستية، وتمكين برامج الحكومة الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية.

طريقة التقديم:

ـ للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات: رابط التقديم (اضغط هنا)

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سبل مؤسسة البريد مختلف التخصصات وظائف شاغرة

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