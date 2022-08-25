الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير من النيابة العامة لـ الممارسين الصحيين
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تحذير من النيابة العامة لـ الممارسين الصحيين

تحذير من النيابة العامة لـ الممارسين الصحيين
٠٦:٥٦:٢٦ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة الممارسين الصحيين من الوقوع في خطأ يعاقب عليه النظام، ضمن نظام مزاولة المهن الصحية.

وقالت النيابة العامة في بيان عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”،  :” تُعنى مهام الممارس الصحي بحماية جزائية رفيعة، وتحاط بضمانات صحية مشددة، حفاظا على الصحة العامة وموثوقية الممارسات المهنية في هذا الشأن”.

وتابعت :” يحظر على الممارس الصحي استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة”.

الكلمات الدلالية:
الممارس الصحي النيابة العامة تحذير مزاولة المهنة

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