تحذير من النيابة العامة لـ الممارسين الصحيين

تواصل- فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة الممارسين الصحيين من الوقوع في خطأ يعاقب عليه النظام، ضمن نظام مزاولة المهن الصحية.

وقالت النيابة العامة في بيان عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :” تُعنى مهام الممارس الصحي بحماية جزائية رفيعة، وتحاط بضمانات صحية مشددة، حفاظا على الصحة العامة وموثوقية الممارسات المهنية في هذا الشأن”.

وتابعت :” يحظر على الممارس الصحي استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة”.