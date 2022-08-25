تحذير من النيابة العامة لـ الممارسين الصحيين
تواصل- فريق التحرير:
حذرت النيابة العامة الممارسين الصحيين من الوقوع في خطأ يعاقب عليه النظام، ضمن نظام مزاولة المهن الصحية.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :” تُعنى مهام الممارس الصحي بحماية جزائية رفيعة، وتحاط بضمانات صحية مشددة، حفاظا على الصحة العامة وموثوقية الممارسات المهنية في هذا الشأن”.
وتابعت :” يحظر على الممارس الصحي استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة”.
تُعنى مهام الممارس الصحي بحماية جزائية رفيعة، وتحاط بضمانات صحية مشددة، حفاظا على الصحة العامة وموثوقية الممارسات المهنية في هذا الشأن.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6WcnFybfEO
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 25, 2022