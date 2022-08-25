الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد»: سحب رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة حتى هذه الساعة
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«الأرصاد»: سحب رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة حتى هذه الساعة

«الأرصاد»: سحب رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة حتى هذه الساعة
٠٦:١٧:٤٣ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة (منطقة مكة المكرمة – الخرمة ـ المويه ـ تربة ـ رنية).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله عند منتصف الليل من يوم غد الجمعة.

الكلمات الدلالية:
الخرمة حتى منتصف الليل سحب رعدية مكة المكرمة

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