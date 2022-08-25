قرار جديد من بوتين بشأن عدد الجيش الروسي

تواصل ـ فريق التحرير:

وقع الرئيس فلاديمير بوتdن، اليوم الخميس، مرسوما جديدا يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة الروسية من 1.9 مليون، إلى 2.04 مليون.

وأكدت وكالة الإعلام الروسية أن هذا المرسوم يسري ابتداء من الأول من يناير المقبل، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألف جندي.

وفي 2017 تدخل بوتن أيضا بإدخال تعديلات على حجم الجيش الروسي، عندما تم تحديد عدد المقاتلين عند 1.01 مليون من إجمالي عدد القوات المسلحة، بما في ذلك غير المقاتلين، البالغ 1.9 مليون.

ولم يذكر مرسوم بوتن كيف سيتم تحقيق الزيادة في عدد الجنود ولكنه أصدر تعليمات للحكومة بتخصيص الميزانية المطلوبة لذلك.

ووفقا للمرسوم السابق، الصادر في السابع عشر من نوفمبر عام 2017، بلغ عديد القوات الروسية 1,902,758 فردا، بينهم 1,013,628 عسكريا.