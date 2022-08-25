الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. اشتباكات مسلحة بين خفر السواحل ومهربين في الكويت تسفر عن مقتل اثنين
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دولي

شاهد.. اشتباكات مسلحة بين خفر السواحل ومهربين في الكويت تسفر عن مقتل اثنين

شاهد.. اشتباكات مسلحة بين خفر السواحل ومهربين في الكويت تسفر عن مقتل اثنين
٠٥:٢٥:٤١ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن تمكنها من إحباط عملية تهريب مخدرات في مياه البحر من قبل خفر السواحل، حيث تم الاشتباك مع المهربين الذين بادروا بإطلاق النار على الأمن، ما ادى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث.

وبحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أعلنت عن قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع خفر السواحل بإحباط تهريب 80 كيلوغراما من الحشيش والشبو داخل المياه الإقليمية بالكويت.

وتسببت العملية بمقتل اثنين من المهربين وإصابة ثالث بعد أن وقع تبادل إطلاق نار بين الطرفين، فيما تم إلقاء القبض على البقية.

وسبق أن أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، محاولة دخول إيرانيين إلى الكويت بطريقة غير شرعية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت مطلع الشهر الجاري، بإعدام 3 إيرانيين أدخلوا مواد مخدرة إلى البلد الخليجي عن طريق البحر بقصد الاتجار بها.

 

الكلمات الدلالية:
الكويت خفر السواحل مخدرات مهربين

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