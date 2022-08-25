الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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خادم الحرمين يوجه باستثمار المملكة مليار دولار في جمهورية باكستان
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خادم الحرمين يوجه باستثمار المملكة مليار دولار في جمهورية باكستان

خادم الحرمين يوجه باستثمار المملكة مليار دولار في جمهورية باكستان
٠٤:٤٧:٠٤ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان الشقيقة، وذلك تأكيدًا على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه سموه بتوجيه المقام الكريم، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

الكلمات الدلالية:
استثمار اقتصاد باكستان خادم الحرمين فيصل بن فرحان مليار دولار وزير الخارجية

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