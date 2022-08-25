تطور خطير.. حريق يفصل الكهرباء عن وحدات مفاعل زابوروجيا النووي

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ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أوكرانية، أن حريقًا أدى لفصل وحدتي تشغيل بمفاعل زابوروجيا النووي عن شبكة الكهرباء.

وأوضحت أن العمل جار الآن بشكل مكثف، لإعادة ربط إحدى وحدتي التشغيل بالمفاعل مع شبكة الكهرباء.

فيما طالب مجلس الدوما الروسي، بوقف استهداف محطة زابوروجيا النووية من قبل أوكرانيا، والكف عن تزويد كييف بالأسلحة، مؤكدًا أن القصف المدفعي للمحطة النووية يهدد بنيتها التحتية وينتهك سلامتها النووية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخاطر وقوع حادث نووي في محطة زابوروجيا حقيقية، لافتًا إلى أن بعثة الوكالة الدولية تتوجه للمحطة خلال أيام.

وأفادت “التلغراف” عن وزارة الدفاع البريطانية، أن الدبابات الروسية على بعد 60 مترًا من المفاعل الخامس في محطة زابوروجيا.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقل فيه الأمن الفيدرالي الروسي، أحد مؤيدي كتيبة “آزوف” في كالينينجراد بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على مرافق أسطول البلطيق ومطار خرابروفو.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، أنها وثقت مقتل أكثر من 5500 مدني وإصابة 7800 وفرار 6.8 ملايين بسبب الحرب في أوكرانيا.