الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جرانيت نجران.. يُصدَّر إلى أكثر من 28 دولة حول العالم
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جرانيت نجران.. يُصدَّر إلى أكثر من 28 دولة حول العالم

جرانيت نجران.. يُصدَّر إلى أكثر من 28 دولة حول العالم
٠٤:٥٩:٠٥ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تحتوي جبال منطقة نجران على مخزون ضخم من الكتل الجرانيتية، وهي المكون الرئيس لها، ويصدر إلى أكثرمن 28 دولة حول العالم.

ومن أهم مميزات الجرانيت في جبال نجران، الجودة والصلابة، ويتميز بألوانه وهي: البني بدرجاته، والأحمر القرمزي، والأخضر.

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وتعد أهم مواقع الجرانيت في جبال نجران، بئر عسكر، الذي يقع شمال غرب نجران، بمسافة 13 كم، ويستخدم جرانيت نجران في أرضيات وجداريات الحرمين الشريفين، وكذلك في طرقات شارع الشانزليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس.

يمر الجرانيت بعدة مراحل لاستخراجه، تبدأ بمرحلة الحجير، ثم تليها استخراج الأحجار من المقالع، وأخيرًا المصنع لإنتاج الألواح.

ويتم التركيز على تسويق جرانيت نجران للتصدير بسبب شهرته، وجودته في السوق العالمية، ويتم تصديره على شكل كتل أو مكعبات جرانيتية، لمناطق التصنيع العالمية، وحاليًا يتم تصديره على أشكال ألواح أو مستطيلات، حسب “الوطن”.

ونظرًا لأن الإنتاج يقع ضمن الصناعات التعدينية، ومنها صناعات أحجار الزينة، التي تعد جزءًا من الصناعات الإنشائية والعمرانية في المملكة، ركزت سياسات التسويق إلى السوق العالمية على الماركة المعروفة وهي « TROPIC BROWN « للحفاظ على توفر المنتج في السوق العالمية.

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الكلمات الدلالية:
أرضيات الحرمين الشريفين الشانزليزيه بئر عسكر تصدير الجرانيت جرانيت جبال نجران

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