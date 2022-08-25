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بالفيديو.. وصول المواطنين المصابين في حادث ريزا التركية إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة
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بالفيديو.. وصول المواطنين المصابين في حادث ريزا التركية إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة

بالفيديو.. وصول المواطنين المصابين في حادث ريزا التركية إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة
٠٤:٥٤:٥٣ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نشرت قناة الإخبارية أول صور للمواطنين المصابين في حادث مدينة ريزا التركية بعد وصولهم إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

كانت طائرتان من المملكة قد وصلتا مطار ريزا بشمال تركيا؛ لنقل المواطنين المصابين في الحادث المروري الذي وقع لحافلة تقل مواطنين؛ وذلك لاستكمال علاجهم في مستشفيات المملكة.

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كانت سفارة المملكة في تركيا،  قد أوضحت أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددًا من السياح في مدينة “ريزا” شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأوضحت السفارة أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطنًا، منهم (6) يرقدون في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين ولله الحمد من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.

الكلمات الدلالية:
المملكة تركيا ريزا مستشفى الملك فهد

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