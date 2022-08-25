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بهدف خفض نسب الحوادث.. “النقل” تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق “الخرمة – رنية – بيشة”
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بهدف خفض نسب الحوادث.. “النقل” تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق “الخرمة – رنية – بيشة”

بهدف خفض نسب الحوادث.. “النقل” تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق “الخرمة – رنية – بيشة”
٠٤:٥٢:٢١ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة/ رنية/ بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه.

يأتي ذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق؛ حيث يهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.

وقد انتهت أربع مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والرابعة والخامسة بنسبة 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة بمجموع أطوال 16 كم إلى 88%.

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فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 75%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 49%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 68 %، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 66%.

وعملت الوزارة على مدى أكثر من 70 عاماً في إنشاء الطرق وتوسيع شبكتها وربط مناطق المملكة ومحافظاتها بعضها ببعض، ومواصلة أعمال الصيانة والسلامة عليها، مما أسهم في تصدر المملكة دول العالم في ترابط شبكات الطرق، بعد بلوغ أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كم.

الكلمات الدلالية:
أعمال الصيانة إنشاء الطرق خفض نسبة الحوادث شبكات الطرق مشروع ازدواج طريق الخرمة/ رنية/ بيشة وزارة النقل

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