“الأمن العام” يطرح وظائف عسكرية رجال برتبة جندي لحملة الثانوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة “جندي” رجال.

واشترطت المديرية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* الرتبة العسكرية:

– جندي.

* المؤهل المطلوب:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

* الشروط:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

* تنويه:

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المُعتمدة.

* طريقة التقديم:

– أوضحت المديرية العامة للأمن العام أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/01/29هـ الموافق 2022/08/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/05هـ الموافق 2022/09/01م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).