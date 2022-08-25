“التجارة” تستدعي 2630 منتجًا من مقعد هزاز الأطفال.. لهذه الأسباب

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قررت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 2630 منتجًا من مقعد هزاز الأطفال الرضع 4moms، للطرازات “Mamaroo & Rockaroo”، ممثلة في موديلات (4M-005 / 1026 / 1037 / 4M-012).

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء لإمكانية تدلي أحزمة التقييد أسفل المقعد عندما لا يكون الجهاز قيد الإستخدام، مما يشكل خطر اختناق الأطفال الذين يمكنهم الحبو.

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ووجهت “التجارة”، المستهلكين الذين لديهم أطفال رضع يمكنهم الحبو، بإبقاء المنتج بعيدًا عن متناول أيديهم، والتواصل مع منفذ البيع، للحصول على “قفل الأحزمة”، مجانًا.