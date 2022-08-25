الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
فلكية جدة: ملامح بداية العد التنازلي لنهاية الصيف اقتربت
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فلكية جدة: ملامح بداية العد التنازلي لنهاية الصيف اقتربت

فلكية جدة: ملامح بداية العد التنازلي لنهاية الصيف اقتربت
٠٤:١١:٢٤ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، إن ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف في المنطقة، بدأت تلوح في الأفق، مع بداية ظهور نجم سهيل، حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية، وحتى منتصفها بتاريخ 24 أغسطس من كل العام.

ويعتبر نجم سهيل من أكثر النجوم التي حظيت باهتمام كبير منذ القديم في الجزيرة العربية؛ لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجيًا، ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب، بعد أن كانت عامودية بداية فصل الصيف، لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

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وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس “فلكية جدة”، أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنه ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم ” كارينا ” القاعدة الجنوبية، وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، ولو أن بعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

جدير بالذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم – باستثناء الشمس -، وإنما هذا النجم مجرد “علامة” فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.

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أشهر الصيف جنوب الجزيرة العربية فصل الصيف فلكية جدة نجم سهيل

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