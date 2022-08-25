الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الإطاحة بمواطنَيْن لانتحالهما صفة غير صحيحة وسلب محل تجاري ومنزل بجدة
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الإطاحة بمواطنَيْن لانتحالهما صفة غير صحيحة وسلب محل تجاري ومنزل بجدة

الإطاحة بمواطنَيْن لانتحالهما صفة غير صحيحة وسلب محل تجاري ومنزل بجدة
٠٣:٢٧:٥٩ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها تمكنت من القبض على مواطنين اثنين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسلب محل تجاري ومنزل.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

في الوقت نفسه، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة ضمد بمنطقة جازان على مواطن لنقله بمركبته 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي للقوات الخاصة لأمن الطرق أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، مؤكدًا أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

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الكلمات الدلالية:
انتحال صفة جازان جدة سلب محال مخالفة نظام أمن الحدود

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