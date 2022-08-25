الشروط ورابط التقديم.. وظائف إدارية شاغرة بـ”حرس الحدود”

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عن توفر وظائف شاغرة من الوظائف المؤقته بمسمى (محاسب) وترغب في التعاقد عليها وشغلها بمواطنين (رجال) لحملة البكالوريوس وفق الشروط التالية.

المسمى الوظيفي:

محاسب.

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في تخصص (المحاسبة) ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من الخارج.

اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العلمي .

طريقة التقديم:

أوضحت المديرية أن التقديم سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1444/02/03هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 1444/02/05هـ

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، (اضغط هنا)