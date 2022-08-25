الشروط ورابط التقديم.. وظائف إدارية شاغرة بـ”حرس الحدود”
تواصل- فريق التحرير
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عن توفر وظائف شاغرة من الوظائف المؤقته بمسمى (محاسب) وترغب في التعاقد عليها وشغلها بمواطنين (رجال) لحملة البكالوريوس وفق الشروط التالية.
المسمى الوظيفي:
محاسب.
الشروط :
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في تخصص (المحاسبة) ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من الخارج.
اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العلمي .
طريقة التقديم:
أوضحت المديرية أن التقديم سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1444/02/03هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 1444/02/05هـ
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، (اضغط هنا)