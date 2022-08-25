الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. وظائف إدارية شاغرة بـ”حرس الحدود”
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فرص

الشروط ورابط التقديم.. وظائف إدارية شاغرة بـ”حرس الحدود”

الشروط ورابط التقديم.. وظائف إدارية شاغرة بـ”حرس الحدود”
٠٣:٣١:٠٥ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عن توفر وظائف شاغرة من الوظائف المؤقته بمسمى (محاسب) وترغب في التعاقد عليها وشغلها بمواطنين (رجال) لحملة البكالوريوس وفق الشروط التالية.

المسمى الوظيفي:

محاسب.

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في تخصص (المحاسبة) ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من الخارج.
اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العلمي .

طريقة التقديم:

أوضحت المديرية أن التقديم سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1444/02/03هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 1444/02/05هـ

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، (اضغط هنا)

 

الكلمات الدلالية:
المملكة حرس الحدود محاسب وظائف شاغرة

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