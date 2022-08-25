بـ 85.59%.. “أبشر” الأعلى بين المنصات الحكومية إرضاءً للمستفيدين

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حققت منصة أبشر، المستوى المتقدم بنسبة (85.59%)، في نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي أطلقته بتاريخ 8 يونيو 2022 ويشمل 12 منصة حكومية.

وجاءت نتائج المنصات الحكومية الخمس الأعلى كالتالي:

1 – منصة (أبشر) حيث حققت المستوى المتقدم بنسبة (85.59%).

2 – منصة توكلنا (82.76%).

3 – منصة إحسان (80.83%).

4 – منصة صحتي (80.41%).

5 – منصة ناجز (78.84%) في المستوى المتمكن.

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هيئة الحكومة الرقمية تعلن نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية للمنصات الحكومية

أبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية، يتيح للمواطنين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات. يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا. يخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات مجانًا على مدار 24 ساعة.

أسهمت منصة أبشر في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، وسهلت الوصول للخدمات المقدمة، من خلال الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، مما أدى إلى تقديم (330) خدمة آمنة، عبر تعاملات إلكترونية، مستغنية عن التعاملات الورقية، وإمكانية تنفيذ الخدمات الإلكترونية من أي مكان دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.