عاجل.. باكستان تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات وتناشد العالم للمساعدة

تواصل – فريق التحرير:

ناشدت باكستان المجتمع الدولي لمساعدة بلادها في جهود إغاثة المتضررين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد.

وأفادت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد أن حوالي ثلاثين مليون شخص تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات الحالية التي تعد الأقوى منذ عقود، في حين ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 913 قتيلاً.

وأوضحت أن باكستان شهدت خلال الفصل الحالي زيادة غير مسبوقة في هطول الأمطار، وبات الوضع مقلق للغاية خصوصاً في إقليمي بلوشستان والسند والمناطق الشمالية من البلاد.

من جهة أخرى قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أونغزيب إن الحكومة أعلنت حالة طوارئ وطنية في البلاد بسبب الفيضانات، مناشدة الشعب الباكستاني بما فيهم الباكستانيين المقيمين بالخارج بتقديم تبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات، مشيرة إلى أن الحكومة فتحت حساباً لجمع التبرعات التي سيتم استخدامها في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الإفراج عن رئيس حكومة باكستان السابق بكفالة مالية

فيديو مؤثر.. الفيضانات تشرد آلاف الأسر في باكستان

شاهد.. ماذا فعلت الفيضانات بحظائر الماشية في باكستان؟