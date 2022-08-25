الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٢:١٤:٣١ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 25 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7470.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0210

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1852

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.4329

فرنك سويسري 3.8844

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

وعلى صعيد آخر، ارتفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.0020، مرتفعًا مرة أخرى فوق التكافؤ بعد نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بعدم النمو.

في حين ارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.1852، مرتدًا من أدنى مستوى له منذ مارس 2020 عند 1.1718، حيث تواجه البلاد تباطؤًا طويلاً. ويتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الرابع، ويستمر حتى أوائل عام 2024.

وانخفض زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4٪ إلى 136.60، مع تعافي زوج العملات الين مقابل الدولار

فيما يتجه مؤشر الدولار نحو 120 (+ 10.5٪ إلى السعر الحالي)، وهو عند أعلى مستوياته في 2001-2002. ومن المحتمل أنه عند الاقتراب من هذه المستويات، حتى الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكيان المتشددان يشعران بالقلق عن دولار قوي.

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