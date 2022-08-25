آخر التطورات.. روسيا تقصف 8 مقاتلات أوكرانية في بولتافا ودنيبرو

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قصفت 8 مقاتلات أوكرانية في بولتافا ودنيبرو، مع تدمير 5 طائرات أوكرانية في استهداف مطار ميرغورود بمقاطعة بولتافا.

وأوضحت أنها استهدفت قوات أوكرانية في قصف لمحطة للسكك الحديدية في أوكرانيا، مؤكدة مقتل 64 عسكريًا أوكرانيًا في قصف بأسلحة عالية الدقة على موقع للجيش الأوكراني في ميكولايف.

وأضافت أنه تم استهدف مؤسسات دفاعية أوكرانية في مقاطعة خميلنيتسكي ومدينة زابوروجيا بأسلحة عالية الدقة، لافتة إلى أن القوات الأوكرانية قصفت 7 مرات منطقة محطة زابوروجيا النووية.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن موسكو وكييف وافقتا على الحاجة للوصول لمحطة زابوروجيا خلال أيام.

فيما أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب الآن غير مناسب وأي هدنة مؤقتة ستعني استمرار العدوان.

وكشف البيت الأبيض، أن أوكرانيا ستحصل على أنظمة دفاع جوي ومدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات، مؤكدًا أن واشنطن قدمت حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا ستمكنها من الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، وتشمل 6 أنظمة دفاع صاروخي و245 ألف قذيفة 155 ملم.