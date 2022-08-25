بالفيديو.. القوات البحرية تقيم مراسم استقبال لسفينة “جلالة الملك الجبيل”

تواصل – فريق التحرير

أقامت القوات البحرية مراسم استقبال لسفينة جلالة الملك “الجبيل” التي وصلت جدة، اليوم الخميس، وذلك بعد إبحارها من إسبانيا.

وقال مدير عام التواصل الاستراتيجي بوزارة الدفاع عبد الرحمن السلطان، إن لحظة استقبال أهالي الضباط لأبنائهم على متن سفينة جلالة الملك هي لحظة تاريخية، فهم من سطروا التاريخ لكونهم الطاقم الأول الذي أبحر بها من إسبانيا.

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وأوضح السلطان، لقناة الإخبارية، أنهم بدأوا حصاد ثمار مشروع السروات الذي بدأ مع زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى إسبانيا عام 2018، لافتًا إلى أن مشروع السروات عبارة عن 5 قطع بحرية، ويستقبلون اليوم القطعة الأولى.

وتُعد السفينة الأحدثَ عالميًا في طرازها القتالي، وهي باكورة مشروع سفن السروات، التي تشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية حديثة، وتمتلك قدرات للتعامل مع كل التهديدات، وتضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها، ويبلغ طولها 97 مترًا ووزنها 2500 طن.