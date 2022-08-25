الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن لنقله داخل مركبته 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
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القبض على مواطن لنقله داخل مركبته 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان

القبض على مواطن لنقله داخل مركبته 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
٠١:٥١:٥٨ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة ضمد بمنطقة جازان، القبض على مواطن لنقله بمركبته (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

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وأكد المتحدث الإعلامي للقوات الخاصة لأمن الطرق أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الحدود امن الطرق تهريب مخالفين جازان

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