الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
النفط يصعد.. وبرنت يتجاوز 100 دولار بعد سلسلة من الخسائر
عاجل.. ضبط 4 محتالين لإنشائهم وقفًا وهميًا للنصب على المواطنين وإحالتهم للمحكمة المختصة
متصفح Samsung Internet 19.0.. إصدار جديد بمميزات أمان وخصوصية عالية
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
مصرع 182 شخصًا وإصابة 250 جراء الفيضانات في أفغانستان
“سكني”: اكتمال تسليم وحدات مشروع عمائر الجوهرة شمال الرياض بنسبة 100%

أحدث الأخبار

النفط يصعد.. وبرنت يتجاوز 100 دولار بعد سلسلة من الخسائر

النفط يصعد.. وبرنت يتجاوز 100 دولار بعد سلسلة من الخسائر
٠١:١٢:١٦ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، ونجت من سلسلة خسائر لحقت بها مؤخرًا، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات في ظل تراجع مخزونات النفط وانخفاض كل من الإنتاج والصادرات في الولايات المتحدة.

واستمر خام نايمكس الأمريكي، في تحقيق مكاسبه، تزامنًا مع تراجع الدولار نزولاً من قمة 20 عامًا، والذي يقلل من تكلفة شراء النفط الخام على المستوردين.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى مستويات قرب الـ 96 دولارًا للبرميل بنسبة في حدود 0.8% أو ما يعادل 0.9 دولار في البرميل بينما سجل أدنى سعر عند مستويات 49.8 دولار.

وصعد خام برنت القياسي خلال تعاملات، اليوم الخميس، إلى مستويات قرب الـ 101.3 دولار للبرميل بزيادة في حدود 1% ما يعادل 0.9%.

وارتفع خام برنت القياسي بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بنحو 1% أو ما يعادل دولارًا واحدًا عند 101.22 دولار للبرميل، وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 1.15 دولار مسجلًا 94.89 دولار للبرميل.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط العقود الآجلة للنفط تراجع مخزونات النفط جلسة الداول خام برنت خام نايمكس الأمريكي مكاسب النفط

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو .. احتراق باص نقل طالبات بـ«دولي طبرجل» دون إصابات

بالفيديو .. احتراق باص نقل طالبات بـ«دولي طبرجل» دون إصابات

منذ 6 سنوات
سليماني: لبنان والعراق يخضعان لإرادة طهران

سليماني: لبنان والعراق يخضعان لإرادة طهران

منذ 7 سنوات
«المياه الوطنية» و«هيئة البيئة» يتفقان على وقف إلقاء مخلفات الصرف والصناعة في البحر

«المياه الوطنية» و«هيئة البيئة» يتفقان على وقف إلقاء مخلفات الصرف والصناعة في البحر

منذ 5 سنوات
مدينة سعودية تحصد لقب «الأكثر إبداعا» في العالم

مدينة سعودية تحصد لقب «الأكثر إبداعا» في العالم

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *