النفط يصعد.. وبرنت يتجاوز 100 دولار بعد سلسلة من الخسائر

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، ونجت من سلسلة خسائر لحقت بها مؤخرًا، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات في ظل تراجع مخزونات النفط وانخفاض كل من الإنتاج والصادرات في الولايات المتحدة.

واستمر خام نايمكس الأمريكي، في تحقيق مكاسبه، تزامنًا مع تراجع نزولاً من قمة 20 عامًا، والذي يقلل من تكلفة شراء النفط الخام على المستوردين.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى مستويات قرب الـ 96 دولارًا للبرميل بنسبة في حدود 0.8% أو ما يعادل 0.9 دولار في البرميل بينما سجل أدنى سعر عند مستويات 49.8 دولار.

وصعد القياسي خلال تعاملات، اليوم الخميس، إلى مستويات قرب الـ 101.3 دولار للبرميل بزيادة في حدود 1% ما يعادل 0.9%.

وارتفع خام برنت القياسي بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بنحو 1% أو ما يعادل دولارًا واحدًا عند 101.22 دولار للبرميل، وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 1.15 دولار مسجلًا 94.89 دولار للبرميل.