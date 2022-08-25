الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
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فرص

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
١٢:٥٦:٤٤ م، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف  شاغرة لحملة البكالريوس فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه :

* المسمى الوظيفي:

1 – أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية.

* المؤهلات والخبرة:

– يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص مرتبط بالسمعيات والمرئيات.

– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في المجال توفر سلسلة كاملة من الخدمات السمعية والبصرية الاحترافية لمؤسسة كبيرة أو مركز مؤتمرات أو شركة إنتاج إعلامي، وخبرة في تقديم الخدمات السمعية والبصرية للأحداث واسعة النطاق أو البث التلفزيوني، وإخراج التصوير وطاقم تصوير سينمائي رائد.

2 – مدير برنامج.

* المؤهلات والخبرة:

– الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم.

– يُفضل الحصول على درجة الدكتوراه في أحد التخصصات ذات الصلة (العلوم الطبيعية / البحرية أو الهندسة)

 – مطلوب ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية ، منها سنتان يجب أن تكون في برنامج البحث والتطوير أو إدارة التمويل ، بما في ذلك الخبرة المتخصصة المكافئة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعمل هذا المنصب والتي زودت مقدم الطلب بالمعرفة والمهارات والقدرات لأداء واجبات المنصب بنجاح

3- أخصائي تقني، مجهر بصري.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة الماجستير في علوم الحياة أو مجال متعلق بالكيمياء الحيوية

– خبرة في العمل في بيئة معملية تُظهر معرفة جيدة بإجراءات المختبر واحتياطات السلامة.

4 – مهندس حلول تكنولوجيا المعلومات للمنصات.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تخصص ذي صلة أو مؤهلات مماثلة، مع ما لا يقل عن 7 سنوات من العمل في بيئة مناسبة.

5- عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة الدكتوراه مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الفيزياء أو الكيمياء أو علم البلورات أو علم المواد مع التركيز على المجهر الإلكتروني.

* التقديم”

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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العلوم والتقنية جامعة الملك عبد الله حملة البكالوريوس كاوست وظائف شاغرة

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