“لعن الله الواشمة والمستوشمة”.. دراسة تثبت إمكانية تسبب الوشوم بالسرطان

ووجد علماء في جامعة ولاية نيويورك، أن نصف عينات أحبار الوشوم التي فحصوها (56 عينة)، احتوت على مركبات “آزو”، والتي تتحلل تحت الضوء فوق البنفسجي – المنبعث في ضوء الشمس – إلى مواد كيميائية مسببة للسرطان، حسب “سكاي نيوز عربية”.

الخبير الكيميائي والذي قاد فريق العلماء في الدراسة جون سويرك، قال: “يصعب معرفة ما الذي تتفكك فيه الأصباغ. من المحتمل أن يكون لدينا أحبار آمنة بحد ذاتها، لكن تحللها مثير للقلق”.

وأضاف سويرك: “بعض الأحبار احتوت على جسيمات صغيرة للغاية باستطاعتها المرور عبر غشاء الخلايا والتسبب بأضرار قد تصل للسرطان”، وفق ما نقلته “ديلي ميل” البريطانية.