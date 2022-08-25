ما إجراءات سفر المواليد من المملكة إلى دول الخليج؟ “الجوازات” تجيب

تواصل – فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، وذلك خلال ردها على سؤال أحد المستفيدين حول إجراءات سفر المواليد من المملكة إلى دول الخليج.

وأعلنت “الجوازات”، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون البقاء على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

كما أوضحت في حسابها على “تويتر”، أن يكون البقاء على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 شهور عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن الهوية الوطنية في ” أبشر- توكلنا” لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة، مؤكدة أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكّن حاملها من السفر لدول الخليج.

كما نوهت إلى وجوب الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة كالتالي:

1 – تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، “ىيستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا”.

2 – الفئة العمرية من 16 عامًا حتى 12 عامًا: يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

3 – الفئة العمرية أقل من 12 عامًا يشترط وجود بوليصة تأمين ضد كورونا.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول.