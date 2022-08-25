“موهبة” يعلن حصول 181 طالبًا على 546 (قبولاً غير مشروط) في أفضل الجامعات الأمريكية

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أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أحد كيانات مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، حصول 181 طالبًا على 546 (قبولاً غير مشروط) في أفضل الجامعات الأمريكية لعام 2022م.

وقدمت المؤسسة التهنئة للطلاب المقبولين، من خلال برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة، وتمنت لهم المزيد من التميز.

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ويعد برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة برنامجًا تدريبيًا متكاملاً لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات الأمريكية المرموقة المصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة، ويستمر على مدى سنة واحدة تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني ثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.​

ويحصل الطالب في هذا البرنامج على العديد من المزايا والتي من أهمها:​