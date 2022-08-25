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“موهبة” يعلن حصول 181 طالبًا على 546 (قبولاً غير مشروط) في أفضل الجامعات الأمريكية
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“موهبة” يعلن حصول 181 طالبًا على 546 (قبولاً غير مشروط) في أفضل الجامعات الأمريكية

“موهبة” يعلن حصول 181 طالبًا على 546 (قبولاً غير مشروط) في أفضل الجامعات الأمريكية
١١:٤٥:٤٩ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أحد كيانات مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، حصول 181 طالبًا على 546 (قبولاً غير مشروط) في أفضل الجامعات الأمريكية لعام 2022م.

وقدمت المؤسسة التهنئة للطلاب المقبولين، من خلال برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة، وتمنت لهم المزيد من التميز.

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ويعد برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة برنامجًا تدريبيًا متكاملاً لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات الأمريكية المرموقة المصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة، ويستمر على مدى سنة واحدة تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني ثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.​

ويحصل الطالب في هذا البرنامج على العديد من المزايا والتي من أهمها:​

  • ورشة تدريب مكثفة لاختبار SAT لمساعدة الطالب على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة.
  • ورشة متقدمة للتدريب على القيادة وإجراءات التقديم على الجامعات المرموقة.
  • أربع جلسات استشارية فردية يتم من خلالها تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية والسيرة الشخصية لكل طالب.
  • ​مساندة الطالب في التقديم على ثلاث جامعات مرموقة (كتابة المقال، السيرة الذاتية، تعبئة النماذج والحصول على التوصيات)​.
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أفضل 50 جامعة على مستوى العالم الالتحاق بالجامعات المرموقة الدراسة في الجامعات الأمريكية برنامج موهبة شركة استشارية أمريكية موهبة تبارك لطلاب المملكة

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