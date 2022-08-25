أفضل 6 أطعمة لإنقاص الوزن.. تعرف عليها

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يرغب كثيرون في إنقاص وزنهم وخسارة المزيد من الكيلوجرامات، ويتجه البعض إلى اتباع حميات غذائية قاسية، وقد تسبب أضرارًا للجسم.

وفي هذه السطور، نقدم لكم 6 أطعمة تساعد بشكل فعال في خسارة الوزن، وهي:

1- السلمون

تظهر البيانات أن إدراج الأسماك، مثل السلمون، كجزء من نظام غذائى مقيد بالطاقة أدى إلى فقدان الوزن بعد 4 أسابيع مقابل اتباع نظام غذائى مشابه بدون المأكولات البحرية، ما يبرز أن إضافة المأكولات البحرية إلى نظام غذائى متوازن من الناحية التغذوية يعمل على فقدان الوزن.

2- عين الجمل

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، مما يجعلها وجبة خفيفة صحية للقلب بشكل خاص عند مقارنتها بالرقائق أو المعجنات. وتحتوي عين الجمل على البروتين والألياف ويقل عدد السعرات الحرارية فيها عن 200.

يمكن لعين الجمل، على وجه الخصوص، أن يساعد في إرضاء آلام الجوع التي قد تكون عانيت منها في الماضي. تحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة أكثر من العديد من المكسرات الأخرى، بما في ذلك الفول السوداني.

3- العدس

هو مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، تناول العدس يمكن أن يمنح الجسم دفعة من الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة المهمة.

وتظهر البيانات أن تناول العدس يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، حتى عندما لا تكون الوجبات الغذائية مقيدة بالسعرات الحرارية، حسب “اليوم السابع”.

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