أفضل 6 أطعمة لإنقاص الوزن.. تعرف عليها
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يرغب كثيرون في إنقاص وزنهم وخسارة المزيد من الكيلوجرامات، ويتجه البعض إلى اتباع حميات غذائية قاسية، وقد تسبب أضرارًا للجسم.
وفي هذه السطور، نقدم لكم 6 أطعمة تساعد بشكل فعال في خسارة الوزن، وهي:
1- السلمون
تظهر البيانات أن إدراج الأسماك، مثل السلمون، كجزء من نظام غذائى مقيد بالطاقة أدى إلى فقدان الوزن بعد 4 أسابيع مقابل اتباع نظام غذائى مشابه بدون المأكولات البحرية، ما يبرز أن إضافة المأكولات البحرية إلى نظام غذائى متوازن من الناحية التغذوية يعمل على فقدان الوزن.
2- عين الجمل
4- جبن قريش قليل الدسم
يمكن أن يمنحك دفعة كبيرة من البروتين مع القليل جدًا من الدهون والسكر، فى كوب عادى من الجبن القريش 2%، وستحصل على أكثر من 24 جرامًا من البروتين، مع 5 جرامات من الدهون و9 جرامات من السكر من اللاكتوز.
5- الشوفان
يستخدم كبديل للخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، ويساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن، وهو من الحبوب الكاملة، وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى.
6- الزبادي
يرتبط استهلاك الزبادي بانخفاض مؤشر كتلة الجسم والدهون في الجسم، وفقًا لمراجعة شاملة نُشرت في الدورية الدولية للسمنة. يعتبر التوت مكملًا مثاليًا لوجبة غنية بالبروتين من الزبادي.