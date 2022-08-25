غرامة 3 ملايين ريال والسجن 5 سنوات عقوبة تنتظرك في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

يحظر النظام في المملكة، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428.

عدم التهاون مع منتهكي الآداب العامة في مواقع التواصل

ويشدد النظام في المملكة – حسب صحيفة “الرياض”- على عدم التهاون مع منتهكي الآداب العامة في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان الشخص منتجا للمحتوى السيئ أو موزعا له.

النيابة العامة بالمرصاد لمن يتسبب في نشر هذه المقاطع

كما تطيح النيابة العامة بالأشخاص الذين يتسببون في نشر هذه المقاطع، كما حصل مع المقيمة المصرية التي ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ وإيحاءات جنسية تمس بالآداب العامة في المملكة.

نشر تلك المقاطع المخالفة للدين الإسلامي محرم شرعًا

وأكد أهل العلم ورجال الدين، أن توزيع مثل تلك المقاطع المخالفة للدين الإسلامي، أو العادات والتقاليد السعودية الصحيحة بدافع الفضول أو أي دافع آخر يعد محرمًا شرعًا، محذرين من التواطؤ والتساهل مع أمثال هؤلاء الساعين لتدمير المجتمع بتبني أفكار تتعارض مع القيم الدينية والإنسانية.

السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال

وأوضح خبراء القانون، أن النظام في المملكة يحمي أبناء المجتمع من العناصر الشاذة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن عقوبة هذا الفعل تصل في حدها الأعلى للسجن لمدة خمس سنوات، والغرامة لغاية ثلاثة ملايين ريال، أيضا”.

عقوبة إضافية لهذا الفعل المجرم شرعًا وقانونًا

وأشار المتخصصون إلى أن هناك عقوبة إضافية لهذا الفعل وهي عقوبة التشهير بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436هـ، الذي أضاف لعجز المادة السادسة ما نصه “ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.