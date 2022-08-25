الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
4 نصائح لتغذية ابنك مع العودة إلى المدرسة
غرامة 3 ملايين ريال والسجن 5 سنوات عقوبة تنتظرك في هذه الحالة
44 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
عاجل.. سفينة جلالة الملك “الجبيل” تصل إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا (فيديو)
لذّة الاكتفاء
سفارة عُمان بالرياض: وفاة مواطنَيْن وإصابة 18.. التفاصيل الكاملة لحادث حافلة المعتمرين

أحدث الأخبار

4 نصائح لتغذية ابنك مع العودة إلى المدرسة

4 نصائح لتغذية ابنك مع العودة إلى المدرسة
١١:٣٤:١٧ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يسعى أولياء الأمور إلى حصول أبنائهم على تغذية سليمة وصحية، لا سيما في وقت الدراسة، لأن الأبناء يبذلون مجهودًا في التحصيل الدراسي.

من المهم الحرص على جعل الأطفال يعتادون على تناول طعام صحي ومتوازن في مرحلة الطفولة، ففي هذا المرحلة يتم بناء عادات التغذية التي سترافق الطفل عندما يكبر، كما أنها تؤثر على بنية الجسم وصحته، وفق “ويب طب”.

وتعتمد التغذية السليمة لدى الأطفال على تناول أطعمة متنوعة والتي تزود الجسم بالمركبات الغذائية الرئيسة، مثل: البروتينات، والكربوهيدرات، والدهنيات، والماء، والفيتامينات، والمعادن بكمية معقولة.

اقرأ أيضًا:

3 نصائح من “سعود الطبية” لطلبة المدارس لتشجيعهم على اتباع عادات غذائية صحية

قلّل المخاطر بنسبة 28%.. الصحة تصدر دليلاً تصنيفيًا لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة

ويجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على الحبوب، ومنتجات القمح، والخضار الطازجة، والفاكهة، ومنتجات الحليب، والبيض، والأسماك، والدجاج أو لحوم الأبقار الخالية من الدهون، والدهون النباتية.

ومن أهم النصائح لتغذية ابنك مع العودة إلى المدرسة:

1- الاهتمام بوجبة الإفطار

فهي الوجبة الرئيسة خلال اليوم، وليس من الضروري أن تكون في البيت قبل وقت الدوام، بل يمكن أن يتناولها الطفل في المدرسة ويجب أن تحتوى على عناصر أساسية مثل الحليب.

فطور الأطفال الصحي المناسب لابنك .. وأهميته

2- وجبة الغداء من القمح والفاكهة

يمكن إرسال شطيرة أو البسكويت المصنوع من القمح الكامل مع الطفل، إضافة إلى الجبنة البيضاء، أو الجبنة الصفراء، أو الأفوكادو، أو الحمص وفقًا لاختيار الطفل.

كما يحبذ إضافة حبة فاكهة أو اثنتين للشطيرة ويمكن إضافة أو استبدال الفاكهة بالخضار التي يمكن تناولها بحيث تكون كاملة كالخيار، أو الفلفل، أو الجزر.

أهمية وجبة الإفطار لطفلكِ في المدرسة

3- الحرص على تناول الطفل للماء

يجب توعية الأبناء بضرورة شرب المياه باستمرار وبعد الاستيقاظ، وقبل الوجبات، والتأكد من أنه يحمل معه زجاجة مياه أثناء ذهابه إلى المدرسة.

فوائد شرب الماء للاطفال واثر فوائدها علي صحة الاطفال واضرارها - روشتة

4- تحديد مواعيد الوجبات

بالنسبة للتغذية في المنزل ينصح بتعويد الطفل على تناول الوجبات في مواعيد منتظمة ومكان معين، ومن المفضل أن يكون المكان هادئًا دون وجود أمور مزعجة كالتلفاز.

فوائد تنظيم الوجبات | المرسال

الكلمات الدلالية:
العناصر الغذائية تغذية الأطفال تغذية سليمة وجبة الإفطار وقت الدراسة

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. “التربية” تعلن 3893 معلماً ومعلمة صدر قرار تحسينهم للمستوى الخامس

بالأسماء.. “التربية” تعلن 3893 معلماً ومعلمة صدر قرار تحسينهم للمستوى الخامس

منذ 8 سنوات
«ولد الشيخ» يغادر الرياض بعد رفض الرئيس اليمني لقاءه

«ولد الشيخ» يغادر الرياض بعد رفض الرئيس اليمني لقاءه

منذ 6 سنوات
التجارة تُحذِّر مواطناً: التسويق الشبكي خدعة ويخالف الشرع والنظام

التجارة تُحذِّر مواطناً: التسويق الشبكي خدعة ويخالف الشرع والنظام

منذ 8 سنوات
«العمل» توضح حديث الوزير عن القبول بالجامعات

«العمل» توضح حديث الوزير عن القبول بالجامعات

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *