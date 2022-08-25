4 نصائح لتغذية ابنك مع العودة إلى المدرسة

تواصل – فريق التحرير:

يسعى أولياء الأمور إلى حصول أبنائهم على تغذية سليمة وصحية، لا سيما في وقت الدراسة، لأن الأبناء يبذلون مجهودًا في التحصيل الدراسي.

من المهم الحرص على جعل الأطفال يعتادون على تناول طعام صحي ومتوازن في مرحلة الطفولة، ففي هذا المرحلة يتم بناء عادات التغذية التي سترافق الطفل عندما يكبر، كما أنها تؤثر على بنية الجسم وصحته، وفق “ويب طب”.

وتعتمد التغذية السليمة لدى الأطفال على تناول أطعمة متنوعة والتي تزود الجسم بالمركبات الغذائية الرئيسة، مثل: البروتينات، والكربوهيدرات، والدهنيات، والماء، والفيتامينات، والمعادن بكمية معقولة.

اقرأ أيضًا:

3 نصائح من “سعود الطبية” لطلبة المدارس لتشجيعهم على اتباع عادات غذائية صحية

قلّل المخاطر بنسبة 28%.. الصحة تصدر دليلاً تصنيفيًا لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة

ويجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على الحبوب، ومنتجات القمح، والخضار الطازجة، والفاكهة، ومنتجات الحليب، والبيض، والأسماك، والدجاج أو لحوم الأبقار الخالية من الدهون، والدهون النباتية.

ومن أهم النصائح لتغذية ابنك مع العودة إلى المدرسة:

1- الاهتمام بوجبة الإفطار

فهي الوجبة الرئيسة خلال اليوم، وليس من الضروري أن تكون في البيت قبل وقت الدوام، بل يمكن أن يتناولها الطفل في المدرسة ويجب أن تحتوى على عناصر أساسية مثل الحليب.

2- وجبة الغداء من القمح والفاكهة

يمكن إرسال شطيرة أو البسكويت المصنوع من القمح الكامل مع الطفل، إضافة إلى الجبنة البيضاء، أو الجبنة الصفراء، أو الأفوكادو، أو الحمص وفقًا لاختيار الطفل.

كما يحبذ إضافة حبة فاكهة أو اثنتين للشطيرة ويمكن إضافة أو استبدال الفاكهة بالخضار التي يمكن تناولها بحيث تكون كاملة كالخيار، أو الفلفل، أو الجزر.

3- الحرص على تناول الطفل للماء

يجب توعية الأبناء بضرورة شرب المياه باستمرار وبعد الاستيقاظ، وقبل الوجبات، والتأكد من أنه يحمل معه زجاجة مياه أثناء ذهابه إلى المدرسة.

4- تحديد مواعيد الوجبات

بالنسبة للتغذية في المنزل ينصح بتعويد الطفل على تناول الوجبات في مواعيد منتظمة ومكان معين، ومن المفضل أن يكون المكان هادئًا دون وجود أمور مزعجة كالتلفاز.