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اعتقال 18 فلسطينيًا وإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شمال بيت لحم
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اعتقال 18 فلسطينيًا وإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شمال بيت لحم

اعتقال 18 فلسطينيًا وإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شمال بيت لحم
١٠:٢٢:٤٢ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينيًا من الخليل ونابلس وجنين ورام الله، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت، سبعة فلسطينيين من مخيم الفوار جنوب الخليل، من بينهم الأسرى المحررين أحمد عبد القادر أبو عواد، وسامي محمد الجنازرة، وإسماعيل العمصي، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الضاحية في مدينة نابلس واعتقلت الأسير المحرر عبد الكريم أنور منى، وفلسطينيًا آخر بعد أن داهمت منزليهما وفتشتها.

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وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة فلسطينيين بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة سلواد، شرق رام الله، بعد أن داهمت منزليهما.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم عايدة، شمال بيت لحم، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الكلمات الدلالية:
الاقصى القدس فلسطين قوات الاحتلال

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