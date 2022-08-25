44 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في الأحساء، و43 درجة في المدينة المنورة والدمام والخرج، بينما تصل 42 درجة في مكة والرياض ووادي الدواسر وحفر الباطن، و41 درجة في بريدة والدوادمي وينبع والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 30 درجة مئوية.

وعن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم، كشف خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، أن الأمطار المتوقعة اليوم تكون -بمشيئة الله- على أجزاء من جازان وعسير والباحة وجنوبي ومكة، وربما تمتد حتى غربي منطقة الرياض وجنوب غربي والربع الخالي.

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر غزيرة على جازان، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.