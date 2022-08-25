أستراليا تدخل على خط النار.. ماذا يحدث الآن في بحر الصين الجنوبي؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أستراليا، اليوم، أنها تواصل تنفيذ المهام الجوية في بحر الصين الجنوبي ، رغم عدم تعاون الصين بالمنطقة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بسبب احتمالية وقوع حوادث في بحر الصين الجنوبي بسبب عدم تعاون الصين.

بداية الصراع

ومنذ حوالي شهرين، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أنها ترفض بحزم أي نشاطات عسكرية أسترالية فوق بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت أنها حددت هوية المقاتلة الأسترالية التي اخترقت أجواءها، مؤكدة أنها وجهت تحذيرًا للمقاتلة التي كانت تقوم بمناورة عسكرية، طالبة منها المغادرة.

فيما اتهمت السلطات الأسترالية، الصين باعتراض طائرة استطلاع في المجال الجوي الدولي، مؤكدة أن الاعتراض أسفر عن مناورة خطيرة شكلت تهديدًا لسلامة الطائرة وطاقمها.

أستراليا تتدخل بسبب طائرة صينية

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الأسترالية، أن طائرة مقاتلة صينية اعترضت قبل أيام طائرة استطلاع عسكرية أسترالية بشكل خطير في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وكشفت أن طائرة استطلاع بحرية تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية من طراز ««P-8، تم اعتراضها من قبل مقاتلة صينية من طراز J-16»» خلال نشاط مراقبة بحري روتيني في المجال الجوي الدولي في المنطقة.

حق الملاحة الجوية

وأشارت إلى أن الطائرة الصينية، حلقت بالقرب من طائرة سلاح الجو الملكي الأسترالي، وأطلقت حزمة من القشرة تحتوي على قطع صغيرة من الألومنيوم تم تناولها في محرك الطائرة الأسترالية.

وأضافت أنها قامت على مدى عقود بمراقبة بحرية في المنطقة، وأنها تفعل ذلك وفقًا للقانون الدولي، وتمارس الحق في حرية الملاحة والتحليق في المياه والمجال الجوي الدوليين.