الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
اعتقال 18 فلسطينيًا وإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شمال بيت لحم
بالفيديو.. مشهد مبهر من صحن الطواف بالمسجد الحرام
الشروط ورابط التقديم.. مستشفى الملك فيصل يُعلن عن عشرات الوظائف
القصة الكاملة لأول شخص في العالم يصاب بـ”كورونا والإيدز وجدري القرود” معًا
“الدوما الروسي”: أوروبا ستخسر 21 مليار يورو إذا فعلت هذا الأمر
تحسينات “مدرستي”.. تعرف على عدد الحصص الإلكترونية بالابتدائي والثانوي

فرص

الشروط ورابط التقديم.. مستشفى الملك فيصل يُعلن عن عشرات الوظائف

الشروط ورابط التقديم.. مستشفى الملك فيصل يُعلن عن عشرات الوظائف
١٠:١٧:٢٨ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – رئيس قسم علم الأمراض.

2 – اختصاصي قسم قاعدة البيانات.

3 – ميكانيكي عام.

4 – فني مختبر.

5 – محاسب.

6 – عالم رئيسي مؤقت.

7 – منسق اداري أول.

8 – أخصائي سريري متقدم.

 9 – أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.

10 – مهندس معماري أول.

11 – مهندس معماري ثاني.

12 – محاسب مساعد   (4 وظائف).

13 – اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.

14 – منسق ابحاث سريرية مساعد.

15 – استشاري مساعد طب وجراحة العيون.

16 – استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.

17 – استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.

18 – استشاري مساعد التخدير.

19 – استشاري مساعد، الرعاية المركزة.

20 – استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

21 – استشاري مساعد ، طب الأجنة.

22 – استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.

23 – استشاري مساعد، جراحة الصدر.

24 – مساعد رئيس تمريض.

25 – مساعد مدير ادارة المختبر الاكلينيكي.

26 – مساعد مدير خدمات الاسكان.

27 – مساعد مدير إدارة المرافق.

28 – استشاري مشارك, الحالات الحرجه.

29 – استشاري مشارك جراحة عامة واورام.

30 – استشاري مشارك/أورام طبية.

31 – استشاري أنف واذن وحنجرة مشارك.

32 – استشاري مشارك, زراعه الرئه.

33 – مندوب مشتريات الصيدلية.

34 – أخصائي تقنية قلب وأوعيه دمويه.

35 – نجار أول.

36 – كاتب.

37 – مساعد عيادة أول.

38 – أخصائي تغذية علاجية ثاني.

39 – اختصاصي سريري.

40 – محلل اتصالات.

41 – أخصائي الامتثال.

42 – استشاري طب طوارىءالبالغين.

43 – استشاري تخدير.

44 – استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء.

45 – استشاري قلب.

46 – استشاري علم الأمراض الكيميائي.

47 – استشاري تطوير طب الأطفال.

48 – استشاري غدد صماء.

49 – استشاري طب العائلة.

50 – استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

51 – استشاري عناية مركزة.

52 – استشاري جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.

53 – استشاري أورام.

54 – استشاري عيون.

55 – استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.

56 – استشاري أنف وأذن وحنجرة.

57 – استشاري قلب.

58 – استشاري طوارىء أطفال.

59 – استشاري غدد صماء واستقلاب للاطفال.

60 – استشاري أمراض وراثية.

61 – استشاري جراحة تجميل.

62 – استشاري أمراض نفسية. (وظيفتان)

63 – استشاري مسالك بولية.

64 – أخصائي امتثال العقود.

65 – منسق خدمات العقود.

66 – طباخ ثاني (وظيفتان).

67 – أخصائي مخاطر الأمن الإالكتروني.

68 – عامل حمية.

69 – فني غسيل وازالة البقع.

70 – مهندس كهربائي.

71 – كهربائي ثاني.

72 – أخصائي المخاطر المالية.

73 – فني أنظمة حريق ثاني.

74 – مساعد خدمات الطعام.

75 – ميكانيكي عام أول.

76 – أخصائي مختبر ثاني الجينوم.

77 – رئيس تمريض (4وظائف).

78 – مدير أدارة الماليه,الاستراتيجية والحوكمة.

79 – سكرتير اول (6 وظائف).

80 – سكرتير ثاني.

81 – عامل نظافة (6 وظائف).

82 – مصمم داخلي(وظيفتان).

83 – محلل تطوير تقنيه المعلومات.

84 – مساعد مغسلة.

85 – مدرب سريري` لاسناد الحياة.

86 – مساعد صيانة (3 وظائف).

87 – مديرمختبر القسطرةالقلبية.

88 – مدير عمليات إدارة علاقات العملاء.

89 – مدير قسم,المعلومات الطبيه.

90 – مدير قسم هندسة السلامة.

91 – مدير الخدمات الاجتماعية.

92 – مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.

93 – مساعد بناء.

94 – جزار.

95 – اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.

96 – محلل اهليه العلاج الطبي.

97 – أخصائي مختبر.

98 – فني شبكات واتصالات أول.

99 – أخصائي تقني علم الأعصاب.

100 – ممرض ممارس.

101 – منسق `التطوير النوعي للتمريض.

102 – مشرف تمريض.

103 – مساعد رعاية مرضى.

104 – أخصائي علاج وظيفي.

105 – أخصائي علاقات المرضى.

106 – أخصائي علاقات المرضى.

107 – مخطط صيدلاني أول.

108 – مخطط صيدلاني أول.

109 – صيدلاني ثاني (4 وظائف).

110- صيدلاني ثالث.

111 – أخصائي سياسات ادارية.

112 – مدير برنامج التمريض.

113 – أخصائي أدارة مشاريع.

114 – مخطط/ معد جداول مشاريع.

115 – المدير الإداري المناوب , التشريفات.

116 – تقني الأمراض النفسية.

117 – أخصائي العلاج بالاشعة.

118 – أخصائي العلاج بالاشعة.

119- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.

120 – أخصائي علاج ترفيهي.

121 – مساعد فني ابحاث.

122 – أخصائي علاج تنفسي.

123- كبير مراجعي الحسابات.

124 – كبير مهندسي أجهزة طبية.

124 – كبير أخصائيي الامراض العصبيةالنفسي.

125 – كبير اختصاصين سريري.

126 – كبير محللي الاتصالات.

127 – كبير محللي الدخول ودليل البيانات.

128 – مهندس كهربائي أول.

129 – كبير السكرتاريين(3 وظائف).

130 – مهندس ميكانيكي أول.

131 – اختصاصي أول، التصوير بالرنين المغناطيسي.

132 – وغيرها …

* طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 25 أغسطس  2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
كافة المؤهلات مركز الأبحاث مستشفى الملك فبصل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

منذ 6 أشهر
وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة أم القرى.. موعد وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة أم القرى.. موعد وطريقة التقديم

منذ 4 سنوات
غرفة الرياض تطرح 691 وظيفة في القطاع الخاص

غرفة الرياض تطرح 691 وظيفة في القطاع الخاص

منذ 9 سنوات
وظائف صحية شاغرة بجامعة الدمام على برنامج التشغيل الذاتي

وظائف صحية شاغرة بجامعة الدمام على برنامج التشغيل الذاتي

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *