الشروط ورابط التقديم.. مستشفى الملك فيصل يُعلن عن عشرات الوظائف

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – رئيس قسم علم الأمراض.

2 – اختصاصي قسم قاعدة البيانات.

3 – ميكانيكي عام.

4 – فني مختبر.

5 – محاسب.

6 – عالم رئيسي مؤقت.

7 – منسق اداري أول.

8 – أخصائي سريري متقدم.

9 – أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.

10 – مهندس معماري أول.

11 – مهندس معماري ثاني.

12 – محاسب مساعد (4 وظائف).

13 – اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.

14 – منسق ابحاث سريرية مساعد.

15 – استشاري مساعد طب وجراحة العيون.

16 – استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.

17 – استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.

18 – استشاري مساعد التخدير.

19 – استشاري مساعد، الرعاية المركزة.

20 – استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

21 – استشاري مساعد ، طب الأجنة.

22 – استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.

23 – استشاري مساعد، جراحة الصدر.

24 – مساعد رئيس تمريض.

25 – مساعد مدير ادارة المختبر الاكلينيكي.

26 – مساعد مدير خدمات الاسكان.

27 – مساعد مدير إدارة المرافق.

28 – استشاري مشارك, الحالات الحرجه.

29 – استشاري مشارك جراحة عامة واورام.

30 – استشاري مشارك/أورام طبية.

31 – استشاري أنف واذن وحنجرة مشارك.

32 – استشاري مشارك, زراعه الرئه.

33 – مندوب مشتريات الصيدلية.

34 – أخصائي تقنية قلب وأوعيه دمويه.

35 – نجار أول.

36 – كاتب.

37 – مساعد عيادة أول.

38 – أخصائي تغذية علاجية ثاني.

39 – اختصاصي سريري.

40 – محلل اتصالات.

41 – أخصائي الامتثال.

42 – استشاري طب طوارىءالبالغين.

43 – استشاري تخدير.

44 – استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء.

45 – استشاري قلب.

46 – استشاري علم الأمراض الكيميائي.

47 – استشاري تطوير طب الأطفال.

48 – استشاري غدد صماء.

49 – استشاري طب العائلة.

50 – استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

51 – استشاري عناية مركزة.

52 – استشاري جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.

53 – استشاري أورام.

54 – استشاري عيون.

55 – استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.

56 – استشاري أنف وأذن وحنجرة.

57 – استشاري قلب.

58 – استشاري طوارىء أطفال.

59 – استشاري غدد صماء واستقلاب للاطفال.

60 – استشاري أمراض وراثية.

61 – استشاري جراحة تجميل.

62 – استشاري أمراض نفسية. (وظيفتان)

63 – استشاري مسالك بولية.

64 – أخصائي امتثال العقود.

65 – منسق خدمات العقود.

66 – طباخ ثاني (وظيفتان).

67 – أخصائي مخاطر الأمن الإالكتروني.

68 – عامل حمية.

69 – فني غسيل وازالة البقع.

70 – مهندس كهربائي.

71 – كهربائي ثاني.

72 – أخصائي المخاطر المالية.

73 – فني أنظمة حريق ثاني.

74 – مساعد خدمات الطعام.

75 – ميكانيكي عام أول.

76 – أخصائي مختبر ثاني الجينوم.

77 – رئيس تمريض (4وظائف).

78 – مدير أدارة الماليه,الاستراتيجية والحوكمة.

79 – سكرتير اول (6 وظائف).

80 – سكرتير ثاني.

81 – عامل نظافة (6 وظائف).

82 – مصمم داخلي(وظيفتان).

83 – محلل تطوير تقنيه المعلومات.

84 – مساعد مغسلة.

85 – مدرب سريري` لاسناد الحياة.

86 – مساعد صيانة (3 وظائف).

87 – مديرمختبر القسطرةالقلبية.

88 – مدير عمليات إدارة علاقات العملاء.

89 – مدير قسم,المعلومات الطبيه.

90 – مدير قسم هندسة السلامة.

91 – مدير الخدمات الاجتماعية.

92 – مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.

93 – مساعد بناء.

94 – جزار.

95 – اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.

96 – محلل اهليه العلاج الطبي.

97 – أخصائي مختبر.

98 – فني شبكات واتصالات أول.

99 – أخصائي تقني علم الأعصاب.

100 – ممرض ممارس.

101 – منسق `التطوير النوعي للتمريض.

102 – مشرف تمريض.

103 – مساعد رعاية مرضى.

104 – أخصائي علاج وظيفي.

105 – أخصائي علاقات المرضى.

106 – أخصائي علاقات المرضى.

107 – مخطط صيدلاني أول.

108 – مخطط صيدلاني أول.

109 – صيدلاني ثاني (4 وظائف).

110- صيدلاني ثالث.

111 – أخصائي سياسات ادارية.

112 – مدير برنامج التمريض.

113 – أخصائي أدارة مشاريع.

114 – مخطط/ معد جداول مشاريع.

115 – المدير الإداري المناوب , التشريفات.

116 – تقني الأمراض النفسية.

117 – أخصائي العلاج بالاشعة.

118 – أخصائي العلاج بالاشعة.

119- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.

120 – أخصائي علاج ترفيهي.

121 – مساعد فني ابحاث.

122 – أخصائي علاج تنفسي.

123- كبير مراجعي الحسابات.

124 – كبير مهندسي أجهزة طبية.

124 – كبير أخصائيي الامراض العصبيةالنفسي.

125 – كبير اختصاصين سريري.

126 – كبير محللي الاتصالات.

127 – كبير محللي الدخول ودليل البيانات.

128 – مهندس كهربائي أول.

129 – كبير السكرتاريين(3 وظائف).

130 – مهندس ميكانيكي أول.

131 – اختصاصي أول، التصوير بالرنين المغناطيسي.

132 – وغيرها …

* طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 25 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).