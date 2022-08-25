الشروط ورابط التقديم.. مستشفى الملك فيصل يُعلن عن عشرات الوظائف
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – رئيس قسم علم الأمراض.
2 – اختصاصي قسم قاعدة البيانات.
3 – ميكانيكي عام.
4 – فني مختبر.
5 – محاسب.
6 – عالم رئيسي مؤقت.
7 – منسق اداري أول.
8 – أخصائي سريري متقدم.
9 – أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.
10 – مهندس معماري أول.
11 – مهندس معماري ثاني.
12 – محاسب مساعد (4 وظائف).
13 – اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.
14 – منسق ابحاث سريرية مساعد.
15 – استشاري مساعد طب وجراحة العيون.
16 – استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.
17 – استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.
18 – استشاري مساعد التخدير.
19 – استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
20 – استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
21 – استشاري مساعد ، طب الأجنة.
22 – استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.
23 – استشاري مساعد، جراحة الصدر.
24 – مساعد رئيس تمريض.
25 – مساعد مدير ادارة المختبر الاكلينيكي.
26 – مساعد مدير خدمات الاسكان.
27 – مساعد مدير إدارة المرافق.
28 – استشاري مشارك, الحالات الحرجه.
29 – استشاري مشارك جراحة عامة واورام.
30 – استشاري مشارك/أورام طبية.
31 – استشاري أنف واذن وحنجرة مشارك.
32 – استشاري مشارك, زراعه الرئه.
33 – مندوب مشتريات الصيدلية.
34 – أخصائي تقنية قلب وأوعيه دمويه.
35 – نجار أول.
36 – كاتب.
37 – مساعد عيادة أول.
38 – أخصائي تغذية علاجية ثاني.
39 – اختصاصي سريري.
40 – محلل اتصالات.
41 – أخصائي الامتثال.
42 – استشاري طب طوارىءالبالغين.
43 – استشاري تخدير.
44 – استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء.
45 – استشاري قلب.
46 – استشاري علم الأمراض الكيميائي.
47 – استشاري تطوير طب الأطفال.
48 – استشاري غدد صماء.
49 – استشاري طب العائلة.
50 – استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
51 – استشاري عناية مركزة.
52 – استشاري جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.
53 – استشاري أورام.
54 – استشاري عيون.
55 – استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.
56 – استشاري أنف وأذن وحنجرة.
57 – استشاري قلب.
58 – استشاري طوارىء أطفال.
59 – استشاري غدد صماء واستقلاب للاطفال.
60 – استشاري أمراض وراثية.
61 – استشاري جراحة تجميل.
62 – استشاري أمراض نفسية. (وظيفتان)
63 – استشاري مسالك بولية.
64 – أخصائي امتثال العقود.
65 – منسق خدمات العقود.
66 – طباخ ثاني (وظيفتان).
67 – أخصائي مخاطر الأمن الإالكتروني.
68 – عامل حمية.
69 – فني غسيل وازالة البقع.
70 – مهندس كهربائي.
71 – كهربائي ثاني.
72 – أخصائي المخاطر المالية.
73 – فني أنظمة حريق ثاني.
74 – مساعد خدمات الطعام.
75 – ميكانيكي عام أول.
76 – أخصائي مختبر ثاني الجينوم.
77 – رئيس تمريض (4وظائف).
78 – مدير أدارة الماليه,الاستراتيجية والحوكمة.
79 – سكرتير اول (6 وظائف).
80 – سكرتير ثاني.
81 – عامل نظافة (6 وظائف).
82 – مصمم داخلي(وظيفتان).
83 – محلل تطوير تقنيه المعلومات.
84 – مساعد مغسلة.
85 – مدرب سريري` لاسناد الحياة.
86 – مساعد صيانة (3 وظائف).
87 – مديرمختبر القسطرةالقلبية.
88 – مدير عمليات إدارة علاقات العملاء.
89 – مدير قسم,المعلومات الطبيه.
90 – مدير قسم هندسة السلامة.
91 – مدير الخدمات الاجتماعية.
92 – مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.
93 – مساعد بناء.
94 – جزار.
95 – اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.
96 – محلل اهليه العلاج الطبي.
97 – أخصائي مختبر.
98 – فني شبكات واتصالات أول.
99 – أخصائي تقني علم الأعصاب.
100 – ممرض ممارس.
101 – منسق `التطوير النوعي للتمريض.
102 – مشرف تمريض.
103 – مساعد رعاية مرضى.
104 – أخصائي علاج وظيفي.
105 – أخصائي علاقات المرضى.
106 – أخصائي علاقات المرضى.
107 – مخطط صيدلاني أول.
108 – مخطط صيدلاني أول.
109 – صيدلاني ثاني (4 وظائف).
110- صيدلاني ثالث.
111 – أخصائي سياسات ادارية.
112 – مدير برنامج التمريض.
113 – أخصائي أدارة مشاريع.
114 – مخطط/ معد جداول مشاريع.
115 – المدير الإداري المناوب , التشريفات.
116 – تقني الأمراض النفسية.
117 – أخصائي العلاج بالاشعة.
118 – أخصائي العلاج بالاشعة.
119- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.
120 – أخصائي علاج ترفيهي.
121 – مساعد فني ابحاث.
122 – أخصائي علاج تنفسي.
123- كبير مراجعي الحسابات.
124 – كبير مهندسي أجهزة طبية.
124 – كبير أخصائيي الامراض العصبيةالنفسي.
125 – كبير اختصاصين سريري.
126 – كبير محللي الاتصالات.
127 – كبير محللي الدخول ودليل البيانات.
128 – مهندس كهربائي أول.
129 – كبير السكرتاريين(3 وظائف).
130 – مهندس ميكانيكي أول.
131 – اختصاصي أول، التصوير بالرنين المغناطيسي.
132 – وغيرها …
* طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 25 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).